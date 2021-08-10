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Историческое здание частично обрушилось в центре Симферополя

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Одна стена и перекрытия обрушились в здании XIX века в центральной части Симферополя, сообщила пресс-служба городской администрации во вторник.

"В Симферополе на улице Пушкина, 3 произошло разрушение межэтажных перекрытий и частичный обвал стены здания. Пострадавших нет", - отмечается в сообщении.

Доступ в здание ограничен, квартал оцеплен. На месте работают сотрудники МЧС, полиции и СКР.

Как сообщила журналистам представитель главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю Ольга Постнова, в здании велась реконструкция. По предварительной информации, рабочие повредили несущую стену. Следователи начали проверку по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ (статья 216 УК РФ).

Между тем, прокуратура Крыма проверит исполнение требований законодательства об охране объектов культурного наследия, заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

По информации с сайта городского совета, это здание было построено в 1871 году. Ранее здесь размещалась Городская дума и управа – орган городского самоуправления Симферополя. В середине 1930-х годов в доме открылась Крымская государственная филармония. Сейчас в здании размещаются магазины, центральная городская библиотека имени Пушкина, подростковая поликлиника.

Симферополь Крым

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