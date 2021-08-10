Четвертый полуфинал конкурса "Цифровой прорыв 2021" пройдет с 20 по 22 августа

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Четвертый полуфинал конкурса "Цифровой прорыв 2021" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" – пройдет с 20 по 22 августа, а регистрация на него открыта до 15 августа. Хакатон будет посвящен креативным индустриям. Его участники смогут решить актуальные задачи от крупнейших коммерческих компаний и госорганов. Оператором конкурса выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

Технологии играют решающую роль в развитии креативных индустрий: разработка игр, AR и VR, музыка, искусство, реклама, архитектура, кинематография, анимация. Этим и многим другим темам посвящен четвертый хакатон конкурса "Цифровой прорыв". Регистрация на него открыта до 15 августа.

Команды будут решать задачи онлайн, а также в офлайн-коворкингах. К работе четвёртого полуфинала подключатся 25 региональных ИТ-хабов.

На хакатоне участники могут выбрать для решения один из восьми предложенных кейсов. Так, кейс от ПАО "Ростелеком" будет посвящен созданию графического редактора для дизайн-системы компании. Госкорпорация "Росатом" предложила конкурсантам решить задачу по автоматическому преобразованию записи совещаний в протокол. Кейс от компании "Gallery" нацелен на разработку программного решения оптимального планирования рекламных кампаний на цифровых билбордах на основе данных wifi-аналитики. Группа "Интерфакс" предложила кейс по разработке генератора названий для новостных подборок (сюжетов). Задание от Министерства цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области позволит конкурсантам создать интерактивную карту фольклора Новгородской области. Министерство культуры Самарской области предложило кейс по разработке системы автоматизированного взаимодействия с тревел-блогерами. Кейс от фонда "Ульяновск – культурная столица" направлен на разработку цифровой платформы по управлению креативным кластером, а кейс от Федерации креативных индустрий и Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) – на разработку видеоредактора для решения проблемы посторонней информации в кадре.

Общий призовой фонд хакатона составит 4,5 млн рублей. После победы в полуфинале команды выйдут в заключительный этап, где решат задачи от государственных органов, бизнеса и стартапов.

Впереди ещё 4 хакатона-полуфинала конкурса: "Финансы, банкинг, страхование", "Общество. Качество жизни и социальная поддержка", "Транспорт и логистика", "Сельское хозяйство. Охрана окружающей среды. Фудтех". Участие в конкурсе "Цифровой прорыв" могут принять команды IT-специалистов, дизайнеров и управленцев в сфере цифровой экономики старше 18 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте https://leadersofdigital.ru/. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".