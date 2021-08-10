Осужденному пожизненно новоуральскому маньяку снизили срок на 2 месяца

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Верховный суд Башкирии утвердил приговор отбывающему пожизненное заключение серийному убийце из Новоуральска (Свердловская область) Евгению Петрову, осужденному за изнасилование и убийство в 2001 году жительницы Дуванского района, которая стала его одиннадцатой жертвой, сообщила пресс-служба СУ СКР по республике во вторник.

"Верховный суд республики, рассмотрев доводы подсудимого и собранные следствием доказательства, признал выводы суда о виновности злоумышленника законными и обоснованными, при этом, снизил наказание за совершенное преступление с 12 лет до 11 лет 10 месяцев лишения свободы. Тем не менее, окончательное наказание осталось неизменным, Петрову назначено пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что в июне этого года Салаватский межрайонный суд Башкирии признал Петрова виновным в убийстве одиннадцатой жертвы в Башкирии и назначил ему 12 лет лишения свободы, определив окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима.

По версии следствия, днем 12 мая 2001 года Петров проезжал на автомобиле через село Месягутово в Дуванском районе. Он увидел девушку около автовокзала и предложил ее подвезти. Он вывез жертву в лес, изнасиловал и задушил. Тело девушки на привязанном к машине тросе Петров оттащил вглубь леса и скрылся.

Ранее Петров был признан виновным в том, что с 1998 по 2003 год изнасиловал 12 и убил 10 несовершеннолетних девушек. Приговор ему венесли в 2005 году.