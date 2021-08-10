В Севастополе раскрыли схему хищения квартир с участием полицейских

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбудили против шестерых жителей Севастополя, в том числе двух полицейских, за хищение недвижимости у пожилых.

Как сообщила представитель главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю Ольга Постнова, сотрудники полиции собирали информацию об одиноких людях, которые в силу пожилого возраста или психического расстройства не осознают характер совершаемых в отношении них преступлений.

Их подельники "обрабатывали" пожилых граждан, вводили их в заблуждение для получения доверенности, после чего продавали их недвижимость, занимались процедурой госрегистрации права собственности.

По информации следователей, жертвами стали двое мужчин в возрасте 57 и 84 лет, страдающих психическими заболеваниями. Сообщники завладели их квартирами и земельным участком.

Подозреваемых задержали в ходе совместной с ФСБ и МВД спецоперации. В зависимости от роли они подозреваются в превышении полномочий с причинением тяжких последствий и мошенничестве в особо крупном размер.

По информации пресс-службы УМВД России по Севастополю, задержанные сотрудники полиции - старший участковый уполномоченный и сотрудник патрульно-постовой службы одного из территориальных отделов полиции. При подтверждении вины они будут уволены из органов внутренних дел.