В Алтайском крае нашли останки, которые могут принадлежать пропавшей 7 лет назад девочке

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В Алтайском крае начали доследственную проверку после обнаружения костных останков, которые могут принадлежать девочке, пропавшей в 2014 году. Об этом сообщает Следственное управление СКР по региону.

Накануне днем в реке Черемшанка в городе Новоалтайске были найдены останки костей и личные вещи человека.

Назначен комплекс исследований, включая экспертизу ДНК, в том числе для проверки принадлежности костных останков пропавшей в марте 2014 года девочке.