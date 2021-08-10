Лебедей спасли от гибели на соленом озере в Астраханской области

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Четыре лебедя-шипуна пострадали от жары и отсутствия пресной воды на солёном озере Баскунчак в Ахтубинском районе Астраханской области, сообщает пресс-служба главы региона.

После сигнала от местных жителей на место выехал государственный инспектор, сотрудник дирекции для обеспечения функционирования северных особо охраняемых природных территорий Астраханской области Руслан Джалмухатов.

"Если в такой ситуации не прийти птице на помощь, она погибнет от недостатка воды и пищи под палящим солнцем при температуре воздуха около 40 градусов. Лебедя отмыли от соли и выпустили в пресный водоём здесь неподалеку", - приводит пресс-служба слова госинспектора.

В течение суток были спасены еще три птицы. Они также были доставлены к чистой пресной воде.

Руководитель службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области Сергей Смирнов пояснил, что лебеди с высоты полёта, подыскивая для отдыха пресный водоём, не могут оценить, какую опасность для них представляет солёное озеро и потому регулярно прилетают к Баскунчаку небольшими стаями. В прошлом году инспекторы службы провели операцию по спасению десятка лебедей.

Озеро Баскунчак находится в Ахтубинском районе Астраханской области. Его протяжённость более 100 километров. Это одно из самых насыщенных солью озёр в мире. Его разработка ведётся более 130 лет.