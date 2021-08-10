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Пожар на территории порохового завода произошел в Тамбовской области

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Возгорание в здании для хранения готовой продукции произошло на Котовском пороховом заводе в Тамбовской области, сообщает пресс-служба обладминистрации в телеграм-канале.

"Возгорание на предприятие произошло во вторник в 19:12. Площадь возгорания составила 25 кв. метров. Обрушения в результате горения не произошло", - говорится в сообщении.

Сообщается, что погибших и пострадавших нет, поскольку работники цеха "находились на приеме пищи". Пожар был ликвидирован в 20:30. Предварительной причиной пожара является взрыв пороховой взвеси, находящейся в воздухе помещения, произошедший из-за открутившейся гайки отточной вентиляции, говорится в сообщении.

Тамбовский пороховой завод основан в 1915 году. Предприятие специализируется на выпуске пироксилиновых порохов. Линейка гражданской продукции представлена коллоксилином, лаками и эмалями.

Тамбовская область

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