Минобороны РФ в 2021 году получит свыше 60 новых самолётов и вертолётов

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Воздушно-космические силы (ВКС) России в этом году получат более 60 новых и 200 модернизированных летательных аппаратов, сообщил командующий Военно-воздушными силами - замглавкома ВКС РФ Сергей Дронов.

"До конца года спланирована поставка более 60 единиц новой авиационной техники, в том числе современных многоцелевых самолётов Су-30СМ, Су-35С, Су-57 и фронтовых бомбардировщиков Су-34, тяжёлых военно-транспортных самолётов Ил-76МД-90А, боевых вертолётов Ми-28НМ, Ка-52 и десантно-транспортных - Ми-8АМТШ-ВН", - заявил Дронов в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

По его словам, помимо этого ВКС получат 200 модернизированных воздушных судов.

"Все образцы авиационной техники оборудуются новейшими системами индивидуальной защиты, большое внимание уделяется повышению выживаемости в воздухе, снижению радиолокационной заметности, автоматизации процессов управления самолётом и применением оружия", - сказал Дронов.

Он отметил, что все образцы проходят апробацию в Сирии и оперативно дорабатываются по итогам боевого применения.