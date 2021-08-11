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Два землетрясения произошли возле Курил

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Два землетрясения зарегистрированы в ночь на среду в Тихом океане возле Курильских островов, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

Первое землетрясение магнитудой 5,1 было с эпицентром в 119 км восточнее поселка Малокурильское (остров Шикотан) на глубине 54 км, второе магнитудой 5 восточнее острова Симушир на глубине 69 км.

Тревога цунами не объявлялась, никто не пострадал.

"Данные об ощутимости этих сейсмических событий в населенных пунктах островов не поступали", - сказал собеседник агентства.

Курилы Тихий океан

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