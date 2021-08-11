Работы на Корбалихинском руднике УГМК приостановили после обрушения

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - АО "Сибирь-Полиметаллы" (входит в УГМК, Уральская горно-металлургическая компания) приостановило работы на Корбалихинском руднике после обрушения горной породы и гибели сотрудника, сообщили в среду "Интерфаксу" в компании.

"В настоящее время проведение горных работ в шахте приостановлено - до окончания обследования и приведения в соответствие с требованиями охраны труда и промышленной безопасности", - сказал представитель "Сибирь-Полиметаллов".

После происшествия на предприятии работает межведомственная комиссия. В компании отмечают, что "оказывается максимальное содействие сотрудникам Ростехнадзора и правоохранительных органов в установлении причин и обстоятельств произошедшей трагедии". Семье погибшего работника оказана материальная помощь и помощь в организации похорон. Компания выражает глубокие соболезнования близким сотрудника.

Как сообщалось, горная порода обрушилась на Корбалихинском руднике в Алтайском крае во вторник, один человек погиб. Также на поверхность выведены трое работников, в медицинской помощи они не нуждаются. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека).

АО "Сибирь-Полиметаллы" было создано по инициативе властей Алтайского края в 1999 году с целью возрождения добычи полиметаллов в регионе. В 2004 году УГМК приобрела весь комплекс объектов незавершенного строительства на промплощадке Рубцовского рудника и начала его восстановление. Наряду с разработкой действующих в Рубцовском и Змеиногорском районах рудников полиметаллических руд - Зареченского, Корбалихинского, Степного, - компания намерена начать освоение новых месторождений. Суммарные эксплуатационные запасы месторождений оцениваются в 40 млн тонн.