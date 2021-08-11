Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 06:38Заразились
на 10.08В России 6 491 288+21 378В мире 203 384 856+656 601

Работы на Корбалихинском руднике УГМК приостановили после обрушения

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - АО "Сибирь-Полиметаллы" (входит в УГМК, Уральская горно-металлургическая компания) приостановило работы на Корбалихинском руднике после обрушения горной породы и гибели сотрудника, сообщили в среду "Интерфаксу" в компании.

"В настоящее время проведение горных работ в шахте приостановлено - до окончания обследования и приведения в соответствие с требованиями охраны труда и промышленной безопасности", - сказал представитель "Сибирь-Полиметаллов".

После происшествия на предприятии работает межведомственная комиссия. В компании отмечают, что "оказывается максимальное содействие сотрудникам Ростехнадзора и правоохранительных органов в установлении причин и обстоятельств произошедшей трагедии". Семье погибшего работника оказана материальная помощь и помощь в организации похорон. Компания выражает глубокие соболезнования близким сотрудника.

Как сообщалось, горная порода обрушилась на Корбалихинском руднике в Алтайском крае во вторник, один человек погиб. Также на поверхность выведены трое работников, в медицинской помощи они не нуждаются. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека).

АО "Сибирь-Полиметаллы" было создано по инициативе властей Алтайского края в 1999 году с целью возрождения добычи полиметаллов в регионе. В 2004 году УГМК приобрела весь комплекс объектов незавершенного строительства на промплощадке Рубцовского рудника и начала его восстановление. Наряду с разработкой действующих в Рубцовском и Змеиногорском районах рудников полиметаллических руд - Зареченского, Корбалихинского, Степного, - компания намерена начать освоение новых месторождений. Суммарные эксплуатационные запасы месторождений оцениваются в 40 млн тонн.

Алтайский край Корбалихинский рудник

Новости

Здание телекомпании "Афонтово" загорелось в Красноярске

Суд отправил камчатского депутата Редькина под домашний арест

Пандемия коронавируса

Гинцбург заявил, что "Спутник V" полностью оправдал себя

Гинцбург заявил, что "Спутник V" полностью оправдал себя

Шойгу сообщил, что в РФ не будут увеличивать количество призывников

Шойгу сообщил, что в РФ не будут увеличивать количество призывников

В Осетии восстановили магистральную линию подачи кислорода в больницу

Что произошло за день: вторник, 10 августа

Наблюдатели в Москве получили жалобы на принуждение к онлайн-голосованию

Главврач больницы во Владикавказе задержан после гибели девяти пациентов

Главврач больницы во Владикавказе задержан после гибели девяти пациентов

Михаил Гуцериев перевел свои 37,15% в "Русснефти" на брата

Михаил Гуцериев перевел свои 37,15% в "Русснефти" на брата

Роман Путин снялся с выборов в депутаты Госдумы

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');