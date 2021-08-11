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Жителям Кисловодска перекрыли воду из-за мутности

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Утром в среду в Кисловодске прекратили подачу холодной воды в город с Эшкаконских очистных сооружений, поскольку вода стала повышенной мутности, сообщили в ГУ МЧС по Ставрополью. Без воды остались 137 200 человек.

По резервному водоводу пустили воду 23 435 потребителям. Остальным воду будут привозить по заявкам.

Исправить ситуацию постараются за счет запуска Кубанского водовода. Ожидается, что это произойдет к 14:00 по Москве в среду.

Кисловодск МЧС Ставрополье

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