Человек погиб при взрыве газа в в жилом доме в Краснодаре

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В Пашковском микрорайоне Краснодара в ночь на среду в жилом многоквартирном доме, по предварительным данным, взорвался бытовой газ и начался пожар. Как сообщила пресс-служба мэрии, один человек погиб, еще двое пострадали.

Пострадавших одоставили в ожоговый центр первой Краевой клинической больницы.

Всего в четырехэтажном доме на два подъезда и 32 квартиры жили 53 человека. Им разрешили собрать вещи и временно поселили в гостиницу "Москва".

На место выезжал глава Краснодара Евгений Первышов. Он уточнил, что жильцы дома будут жить в пункте временного размещения до тех пор, пока специалисты не обследуют техническое состояние здания и причиненный ему ущерб и не решат, можно ли в нем жить дальше. Размер компенсаций жильца будет зависеть от оценки ущерба, добавил чиновник. На месте введен локальный режим ЧС.

Пострадало кирпичное здание 1958 года постройки, уточнили на сайте мэрии. Судя по фото, горела квартира на верхнем этаже.

В краевом МЧС сообщили, что сигнал о пожаре получили в 0:57 в среду. Сначала площадь возгорания составляла 20 квадратных метров, затем увеличилась до 50 квадратных метров. К 1:33 пожар полностью потушили.

Краевая прокуратура сообщила, что начала проверку по факту взрыва.