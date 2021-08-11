Житель Петергофа задержан за стрельбу в свадебном кортеже

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Стрельба из окна автомобиля на свадьбе стала причиной возбуждения уголовного дела в Петродворцовом районе Петербурга, сообщает во вторник пресс-служба регионального главка МВД.

Задержан 23-летний житель Петергофа, его подозревают по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

По данным полиции, днём 10 августа на Парковой улице Петергофа задержанный, находясь в машине Infiniti, ехавшей в свадебном кортеже, начал стрелять в воздух. Предположительно, стрельба велась из сигнального пистолета. Оружие изъято и направлено на экспертизу.

Решается вопрос об избрании задержанному мере пресечения.