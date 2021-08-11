Проливные дожди подтопили улицы в Вологде

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Треть месячной нормы осадков выпала в Вологде прошедшей ночью, подтопило улицы, дома и автомобили, сообщил мэр города Сергей Воропанов.

"27 мм осадков, треть месячной нормы, - сильная гроза с проливным дождем накрыла Вологду этой ночью. Природа продолжает испытывать город на прочность. Подтопленные улицы, некоторые здания, автомобили", - написал Воропанов на своей странице в "ВКонтакте".

На местах подтопления работают бригады Горводоканала. На улице Беляева ветром развернуло башенный кран и повредило балкон на десятом этаже заселенной части дома.

По данным Единой дежурной диспетчерской службы, упало девять деревьев. "Но мы все понимаем, что это те деревья, о которых поступили сообщения дежурным", - подчеркнул глава города.