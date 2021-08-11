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Аккредитация для вузов станет бессрочной с 2022 года

Аккредитация для вузов станет бессрочной с 2022 года
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Сопредседатель ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева сообщила о планах сделать аккредитацию для вузов бессрочной с 2022 года.

О такое перспективе Шмелева рассказала на стратегической сессии "Единой России" "реализация партийных проектов", которая проходит 11 августа в Челябинске. Ее слова цитирует пресс-служба партии.

По словам Шмелевой, бессрочная аккредитация "даст студентам гарантии, что им не придется оформлять перевод в другие учебные заведения, если их вуз не будет иметь возможности продолжать работу".

В ряде случаев мерилом соответствия Федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) являются субъективные критерии, которые зависят от трактовок экспертов, отметила сопредседатель ОНФ.

"Например, на титульном листе программы было указано "основная образовательная программа" вместо "основная профессиональная образовательная программа". Это признавалось нарушением ФГОС. На смену периодической аккредитации должен прийти аккредитационный мониторинг", - пояснила Шмелева.

Она призвала представителей преподавательского и студенческого сообществ подключиться к разработке критериев оценки вузов в ходе будущих проверок.

"При реализации механизма аккредитационного мониторинга мы бы хотели, чтобы сбор показателей не был связан с заполнением форм, а автоматически генерировался из мониторингов вузов. Это во многом снизит нагрузку на коллективы, которые занимаются тем, чтобы соответствовать существующим сегодня показателям. Самое главное - качество программ, оценка работодателей, оценка выпускников", - подчеркнула она.

Шмелева также назвала важной составляющей развития системы образования в регионах создание современных студенческих кампусов мирового уровня. Один из них должен появиться в Челябинске.

На съезде "Единой России" 19 июня по предложению президента РФ Шмелева вошла в "пятерку" лидеров списка партии.

Елена Шмелева

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