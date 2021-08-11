Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:28Заразились
на 11.08В России 6 512 859+21 571В мире 204 022 307+637 451

Шойгу назвал среди символов России Ростроповича и Окуджаву

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал музыканта Мстислава Ростроповича, поэтов Евгения Евтушенко и Булата Окуджаву среди национальных символов России, которые необходимо защищать.

"Я считаю, что наша страна самая хорошая. Я считаю, что наша страна нуждается в защите. Я считаю, что в нашей стране должно быть отношение к старшим такое, как оно было на протяжении ста лет или двухсот лет, не такое какое оно есть там в каких-то других странах, когда уже смешалось все, и никто не может понять, за что и за какие ценности", - сказал он на встрече с участниками молодежного форума "Территория смыслов".

Стенограмма встречи опубликована в среду.

"Я знаю многих людей, которых я считаю глубокими патриотами нашей страны и любящими нашу страну", - сказал Шойгу, отметив, что некоторых из них считали диссидентами.

"Скажем Ростропович Мстислав Леопольдович - дивный человек, которого, собственно, выселили из нашей страны. Он отчаянно боролся, и боролся, кстати сказать, за страну", - сообщил Шойгу.

"Великий поэт Евгений Евтушенко, или Булат Окуджава...Это люди, которые очень любили нашу страну и являлись ее патриотами. Окуджава вообще воевал за нашу страну и ни разу, по-моему, не пожалел, и об этом его песни говорят", - сказал Шойгу.

"У каждой страны должны быть свои символы. У нас их много в нашей стране. У нас это Гагарин и Терешкова, Шаляпин и Рождественский, и Вознесенский и много еще кто. Есть те и то чем имеем право и можем гордится", - сказал министр.

Шойгу сказал, что в России должны гордиться победой в Великой отечественной войне, чтить ветеранов, полководцев. По словам министра, это "то, что составляет историю нашей страны, целостность нашей страны, символы нашей страны".

"Но вы все видите, что их постепенно пытаются "вымыть"... И Терешкова не та, и Гагарин плох, и много чего. Мы не должны позволять делать это. Не должны позволять, кто бы это ни делал, как бы это ни делал - будь то сосед по лестничной площадке или какая-нибудь вражина из-за рубежа", - сказал Шойгу.

Сергей Шойгу Мстислав Ростропович Евгений Евтушенко Булат Окуджава

Новости

В WWF сообщили о следах нефти у побережья в районе Абрау-Дюрсо

Сайт для художников DeviantArt разблокировали в России

Ликвидация разлива нефтепродуктов в районе Новороссийска может занять недели

Аккредитация для вузов станет бессрочной с 2022 года

Аккредитация для вузов станет бессрочной с 2022 года

Самый мощный ледокол "Арктика" отправился на замену одного из двигателей

Меняйло узнал о прошлогодних проблемах с кислородом в РКБ во Владикавказе

Меняйло узнал о прошлогодних проблемах с кислородом в РКБ во Владикавказе

Бывшего премьера Северной Осетии обвинили в растрате 180 млн рублей

Исследование показало, что магистры в РФ зарабатывают больше бакалавров

Исследование показало, что магистры в РФ зарабатывают больше бакалавров

В России за сутки выявили 21 571 случай заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 21 571 случай заражения коронавирусом

Площадь нефтеразлива под Новороссийском была занижена КТК в 400 тысяч раз

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');