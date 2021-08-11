Шойгу назвал среди символов России Ростроповича и Окуджаву

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал музыканта Мстислава Ростроповича, поэтов Евгения Евтушенко и Булата Окуджаву среди национальных символов России, которые необходимо защищать.

"Я считаю, что наша страна самая хорошая. Я считаю, что наша страна нуждается в защите. Я считаю, что в нашей стране должно быть отношение к старшим такое, как оно было на протяжении ста лет или двухсот лет, не такое какое оно есть там в каких-то других странах, когда уже смешалось все, и никто не может понять, за что и за какие ценности", - сказал он на встрече с участниками молодежного форума "Территория смыслов".

Стенограмма встречи опубликована в среду.

"Я знаю многих людей, которых я считаю глубокими патриотами нашей страны и любящими нашу страну", - сказал Шойгу, отметив, что некоторых из них считали диссидентами.

"Скажем Ростропович Мстислав Леопольдович - дивный человек, которого, собственно, выселили из нашей страны. Он отчаянно боролся, и боролся, кстати сказать, за страну", - сообщил Шойгу.

"Великий поэт Евгений Евтушенко, или Булат Окуджава...Это люди, которые очень любили нашу страну и являлись ее патриотами. Окуджава вообще воевал за нашу страну и ни разу, по-моему, не пожалел, и об этом его песни говорят", - сказал Шойгу.

"У каждой страны должны быть свои символы. У нас их много в нашей стране. У нас это Гагарин и Терешкова, Шаляпин и Рождественский, и Вознесенский и много еще кто. Есть те и то чем имеем право и можем гордится", - сказал министр.

Шойгу сказал, что в России должны гордиться победой в Великой отечественной войне, чтить ветеранов, полководцев. По словам министра, это "то, что составляет историю нашей страны, целостность нашей страны, символы нашей страны".

"Но вы все видите, что их постепенно пытаются "вымыть"... И Терешкова не та, и Гагарин плох, и много чего. Мы не должны позволять делать это. Не должны позволять, кто бы это ни делал, как бы это ни делал - будь то сосед по лестничной площадке или какая-нибудь вражина из-за рубежа", - сказал Шойгу.