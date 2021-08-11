Житель дагестанского села госпитализирован с подозрением на сибирскую язву

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Случай заражения человека сибирской язвой зафиксирован в Карабудахкентском районе Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации в среду.

"Один житель села Какашура госпитализирован с подозрением на сибирскую язву. В связи с этим в селении введен карантин. Ввоз и вывоз мяса, а также другой животноводческой продукции из села запретили", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ветеринарные службы вакцинировали весь скот, а также дезинфицировали свыше 200 га пастбищ и дворовые территория.

Сибирская язва - острая инфекционная болезнь животных и человека. Протекает в виде кожной (98% случаев), легочной или кишечной формы. Заражение человека происходит преимущественно от домашнего скота. Лечится антибиотиками.