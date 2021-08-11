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Свадьба в Пензе закончилась смертью трех гостей из-за отравления алкоголем

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Следственные органы в Пензенской области возбудили уголовное дело по факту смертельного отравления алкоголем трех человек на свадьбе, сообщается на сайте управления СКР в среду.

По версии следствия, 6 августа в Пензе во время свадьбы несколько человек пили спиртосодержащую продукцию, купленную организатором торжества не в официальном магазине.

В течение двух дней после свадьбы умерли двое мужчин 1950 и 1970 г.р. и женщина 1978 г.р. Еще две женщины 1976 и 1973 г.р. попали в больницу с признаками отравления, говорится в сообщении.

Возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть двух или более лиц).

Пенза

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