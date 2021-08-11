В Ярославле завели дело после возгорания автомобиля на нелегальной заправке

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело после возгорания автомобиля на незаконной заправочной станции в Ярославле. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону в среду.

Инцидент произошел накануне в Дзержинском районе города.

Установлено, что владельцы АЗС незаконно продавали топливо при помощи самодельной станции, тем самым нарушая пожарную безопасность. В ходе заправки автомобиль марки Ford загорелся, водитель получил ожоги и был госпитализирован.

Дело расследуется по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).