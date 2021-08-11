Суд в Ростове-на-Дону арестовал автомобили бывшей жены футболиста Мамаева

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Первомайский районный суд Ростова-на-Дону принял решение о наложении ареста на автомобили Аланы Мамаевой Range Rover Evoqe и Bentley Continental в рамках иска о разделе имущества с бывшим мужем, футболистом "Ростова" Павлом Мамаевым, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

По информации пресс-службы, в суде находится два иска: о разделе имущества, а также об определении места жительства ребенка и порядка взыскания алиментов. По разделу имущества дата следующего заседания пока не назначена, а по второму иску заседание пройдет 18 августа.

Ранее СМИ писали, что супруга Мамаева Алана заявила о разводе с Павлом в марте, при этом отметив, что не претендует на раздел имущества.

Мамаев - полузащитник футбольного клуба "Ростов" с 2019 года. До 2016 года неоднократно вызывался в сборную России по футболу.

В мае 2019 года московский суд отправил Мамаева в колонию за нанесение побоев, в сентябре того же года он был освобожден по УДО.