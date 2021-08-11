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Подписи в поддержку кандидата в депутаты Юнемана признаны недействительными

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Подписи избирателей в поддержку кандидата Романа Юнемана для выдвижения на выборы в Госдуму признаны недействительными. Об этом сообщил "Интерфаксу" зампредседателя Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Дмитрий Реут.

"Завершилась проверка подписных листов. Подписи признаны недействительными. Решение окружная избирательная комиссия будет принимать в пятницу", - сказал Реут в среду.

Зампред общественной палаты Москвы, руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов написал в своем телеграм-канале, что у Юнемана обнаружено более 10% некачественных подписей и избирательной комиссии рекомендовано отказать кандидату в регистрации.

"Роман Юнеман обратился к Алексею Венедиктову, и он просит "Общественный штаб вмешаться в ситуацию", - отметил зампред столичной общественной палаты.

Он также добавил, что напишет письмо председателю МГИКа Юрию Ермолову с предложениями по данной ситуации.

Голосование на выборах различного уровня в сентябре состоится в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. В этот период пройдут выборы депутатов Госдумы, глав 12 субъектов страны и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах РФ. Также в этот период в Москве состоятся довыборы в Мосгордуму по 19 и 37 избирательным округам из-за смерти парламентария Николая Губенко и лишения депутатского статуса за условный срок по делу о мошенничестве Олега Шереметьева, а также выборы в муниципальном округе Щукино.

Роман Юнеман Госдума

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