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Росстат зафиксировал нулевую инфляцию в РФ с 3 по 9 августа

Росстат зафиксировал нулевую инфляцию в РФ с 3 по 9 августа
Фото: Bloomberg via Getty Images

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Дефляция в РФ не смогла удержаться две недели подряд - после снижения цен с 27 июля по 2 августа на 0,06% на неделе с 3 по 9 августа была зафиксирована нулевая инфляция, в результате чего годовая инфляция после 4-х недель снижения ускорилась, немного превысив 6,5%.

Как сообщил в среду Росстат, инфляция в РФ с 3 по 9 августа составила 0,00% (с начала июня ведомство публикует недельную статистику с точностью до сотых).

С начала месяца дефляция к 9 августа составила 0,02%, с начала года инфляция к 9 августа составила 4,49%, свидетельствуют данные Росстата.

Среднесуточная дефляция за 9 дней августа составила 0,002% (за аналогичный период августа 2020 года среднесуточная дефляция равнялась 0,007%).

Из данных Росстата следует, что годовая инфляция в РФ на 9 августа ускорилась до 6,51% с 6,46% на конец июля. Годовая инфляция до этого незначительно снижалась на протяжении четырех недель подряд - с пиковых 6,60% на 5 июля.

По данным Росстата, цены на плодоовощную продукцию снизились с 3 по 9 августа на 2,4% (неделей ранее снижение составляло 3,1%), в том числе на морковь - на 8,8%, помидоры - на 5,1%, огурцы - на 4,9%, картофель - на 4,7%, лук - на 0,3%, яблоки - на 0,2%.

Значительно выросли с 3 по 9 августа цены на сметану - на 0,5%, говядину и свинину - на 0,4%, баранину и вермишель - на 0,3%.

Цены на подсолнечное масло выросли на 0,2%, цены на мясо кур и сахар подросли на 0,1%. Одновременно куриные яйца подешевели на 0,8%.

Среди непродовольственных товаров значительно выросли цены: на электропылесосы - на 1,4%, телевизоры, смартфоны и доски обрезные - на 0,8%, легковые автомобили иностранных марок, сигареты с фильтром отечественные - на 0,3%.

Начали снижаться цены на отдельные виды стройматериалов – цены на плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные снизились на 0,5%, металлочерепицу - на 0,3%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо увеличились за неделю на 0,3%.

Средняя цена поездки на отдых в Турцию снизилась за неделю на 5,0%.

Банк России в 23 июля принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов – с 5,5% до 6,5%. Это четвертое повышение ставки подряд - и самый широкий шаг в нынешнем цикле ужесточения денежно-кредитной политики (до этого были 25 б.п. и дважды 50 б.п.). Сразу на 100 пунктов ЦБ не поднимал ставку с декабря 2014 года.

Повысив ставку сразу на 100 б.п., ЦБ существенно смягчил сигнал - регулятор хоть и не возвестил скорое окончание цикла ужесточения ДКП, но теперь очередное повышение ставки уже не выглядит предопределенным заранее. Новый сигнал регулятора гласит: "При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях". В глоссарии ДКП под одним из ближайших подразумеваются три последующих заседания совета.

ЦБ 23 июля также повысил прогноз по инфляции на 2021 год до 5,7-6,2% с 4,7-5,2%, а на 2022 год - до 4,0-4,5% с 4,0%.

Прогноз правительства по инфляции значительно скромнее - 5% на 2021 год и 4% в 2022 году. Глава Минэкономразвития Максим Решетников на прошлой неделе заявил, что министерство к концу августа представит уточненный макропрогноз, в котором повысит прогноз по инфляции на 2021 год.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце июля - начале августа, по инфляции на 2021 год вырос до 5,9% с 5,7% по опросу месяц назад.

Росстат

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