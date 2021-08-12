Умер бывший мэр Красноярска Петр Пимашков

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Умер бывший мэр Красноярска, депутат Госдумы VII созыва Петр Пимашков, написал в инстаграме депутат краевого Заксобрания Илья Зайцев. Пимашкову было 73 года. Информацию подтвердили в пресс-службе мэрии города.

Зайцев напомнил, что Пимашков "многое сделал для города в непростой для него период", а "работая в Москве, никогда про город не забывал".

Причины смерти депутата пока не известны.

Петр Пимашков родился 2 июля 1948 года, в деревне Бовки Могилевской области (Белоруссия). Он работал в администрации Свердловского района Красноярска, в том числе был ее руководителем.

В декабре 1996 года он возглавил администрацию Красноярска и был мэром города до 2011 года. С сентября 2016 года представлял Красноярский край в Государственной думе.