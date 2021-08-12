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Директора сочинского санатория "Знания" снова арестовали

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Суд Центрального района Сочи арестовал на два месяца – до 9 октября – директора санатория "Знания" Дмитрия Богданова, которому инкриминируются злоупотребление полномочиями и растрата чужого имущества. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат Дмитрий Чечерин в четверг.

Он напомнил, что в отношении Богданова возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). 2 июня он был задержан в аэропорту Сочи и арестован на два месяца. 5 августа суд отпустил его под домашний арест. Однако во время выхода из СИЗО 9 августа следователи задержали его и предъявили новое обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному).

11 августа Центральный районный суд Сочи избрал Богданову меру пресечения в виде содержания под стражей.

Во время следования в Центральный районный суд Сочи в специальном транспортном средстве из-за недомогания сотрудники конвоя вызвали Богданову скорую медицинскую помощь, которая доставила его в больницу. Однако врачи не стали его госпитализировать и порекомендовали амбулаторное лечение.

Затем Богданов был доставлен в изолятор временного содержания.

"Члены его семьи всерьез обеспокоены состоянием здоровья Дмитрия Владимировича. Полагаем, что, находясь в ИВС или СИЗО, где отсутствует снабжение необходимыми медикаментами, нормализация состояния здоровья моего подзащитного невозможна", - сказал Чечерин.

Он написал заявление в Минздрав Краснодарского края для проведения проверки по факту отказа в лечении больного в стационаре.

Сочи Дмитрий Богданов

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