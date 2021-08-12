13 августа пройдет DemoDay бизнес-акселератора "Цифрового прорыва"

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - 13 августа 2021 года в Ростове-на-Дону, на площадке Медиапарка ДГТУ, состоится DemoDay бизнес-акселератора конкурса "Цифрового прорыва" — флагманского проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей". Лучшие проекты представят свои решения перед партнёрами и экспертами. Также будет анонсирован экспресс-акселератор для команд текущего сезона конкурса.

В мероприятии примут участие первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров, заместитель директора РАЭК Сергей Гребенников, куратор проектной команды конкурса "Цифровой прорыв" Татьяна Голубовская, руководитель акселератора Богдан Одарченко, представители проектов и СМИ.

Программа бизнес-акселератора "Цифрового прорыва" была рассчитана на 4 месяца. В рамках акселератора участники создавали и развивали продукты вместе с наставниками и экспертами. Всего было собрано около 200 заявок. Из 20 отобранных проектов обучение завершили 14.

Очно свои решения представят следующие проекты: "Сердце" (система диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы; экспертиза диагнозов врачебного персонала); RUSROBOTER (система для фиксации прогресса ремонтных работ на производстве); PRE.INC (геймифицированная образовательная онлайн-программа по предпринимательству "Онлайн-акселератор PRE.INC"). Эти и другие проекты акселератора помогут ускорить цифровую трансформацию образования, медицины и других важных отраслей.