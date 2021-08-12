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Экс-директора северокавказской "Почты России" заподозрили в экономическом преступлении

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов в Ставропольском крае проверяют причастность бывшего директора макрорегиона "Северный Кавказ" АО "Почта России" Сергея Муратова к экономическому преступлению, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в северокавказском филиале "Почты России". Муратов, до недавнего времени руководивший макрорегионом "Северный Кавказ", вошел в число подозреваемых по делу. На данный момент он проверяется на причастность к экономическому преступлению", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе макрорегиона "Северный Кавказ" АО "Почта России" "Интерфаксу" сообщили, что служба безопасности АО содействует правоохранительным органам в проведении расследования.

"Сергей Муратов больше не является сотрудником компании. Служба безопасности "Почты России" содействует правоохранительным органам в проведении расследования", - сказал сотрудник пресс-службы.

Почта России Сергей Муратов

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