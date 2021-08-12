Бывший кировский депутат осужден на три года по делу о растрате

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Первомайский районный суд Кирова вынес приговор бывшему депутату городской думы Дмитрию Никулину по делу о многомиллионном хищении бюджетных средств.

Пресс-служба прокуратуры региона сообщила, что действия подсудимого квалифицированы по части 4 статьи 160 УК РФ (хищение путем растраты). Ему назначено три года колонии общего режима.

В период предварительного расследования осужденный полностью признал вину, заключил досудебное соглашение с прокурором и изобличил соучастников, отметили в ведомстве.

В суде было установлено, что с 2010 по 2018 годы Никулин с сообщниками из ООО "Электронный проездной", муниципальной Центральной диспетчерской службы и администрации города похитили более 34 млн рублей из бюджета, выделенные, в том числе, на реализацию программы для школьников по отслеживанию посещения образовательных организаций, питания и проезда в общественном транспорте.

В декабре 2019 года суд первой инстанции уже выносил фигурантам приговор, однако областной суд отменил решение. При повторном рассмотрении дела трое сообщников Никулина получили от 2,5 до 3 лет колонии.

Никулин был депутатом с 2012 года, лишился мандата в апреле 2019 года из-за сокрытия сведений о доходах, будучи в статусе подозреваемого по делу о хищении.