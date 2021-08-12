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Заключенный курганской колонии убил сотрудника УФСИН

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Утром в четверг на территории исправительной колонии №2 в Курганской области один из осужденных напал на сотрудников учреждения, проводивших обыск. Об этом сообщает в четверг пресс-служба следственного управления СКР по региону.

В результате один из сотрудников скончался на месте происшествия, второй был госпитализирован.

Во время задержания осужденный оказал сопротивление и был ликвидирован.

"Установлено, что в исправительном учреждении мужчина отбывал наказание в виде лишения свободы сроком 19 лет за совершение нескольких преступлений, в том числе разбой и убийство", - подчеркивается в сообщении.

После нападения заключенного на сотрудников колонии следователи в Курганской области возбудили уголовные дела по пункту б" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство), части 3 статьи 30, пункту "а, б" части 2 статьи 105 (покушение на убийство), части 3 статьи 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).

Курганская область ФСИН

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