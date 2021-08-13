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"Башнефть" вернулась к полугодовой прибыли по МСФО

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В I полугодии 2021 года "Башнефть" 27,603 млрд рублей чистой прибыли по МСФО против 7,383 млрд рублей чистого убытка годом ранее, сообщается в отчете компании.

Выручка "Башнефти" увеличилась на 23,2%, до 357,309 млрд рублей. Показатель EBITDA вырос в 4 раза, до 63 млрд рублей.

Операционная прибыль составила 42,899 млрд рублей против 12,447 операционного убытка в первом полугодии прошлого года.

В компании считают, что положительная динамика показателей обусловлена стабилизацией ситуации на мировых рынках нефти и нефтепродуктов, а также реализацией комплекса мер по повышению эффективности деятельности "Башнефти".

"Улучшение общей рыночной ситуации, восстановление мировых цен позволили "Башнефти" по итогам первого полугодия 2021 года увеличить выручку от реализации нефти, нефтепродуктов и нефтехимии на 23,4% относительно аналогичного периода 2020 года", - отметили в НК.

Объем капитальных вложений составил 29,4 млрд рублей, что сопоставимо с показателем первого полугодия прошлого года. Основные инвестиции были направлены на поддержание потенциала добычи и модернизацию переработки.

Проходка в эксплуатационном бурении в I полугодии составила 128,9 тыс. м. Количество эксплуатационных скважин, законченных бурением, увеличилось на 30%, до 116, из них 104 - с горизонтальным окончанием.

Глубина переработки нефти увеличилась на 2,7 процентного пункта, до 86,7%, выход светлых нефтепродуктов вырос на 4,5 п.п., до 68%.

Башнефть

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