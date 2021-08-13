Главного технолога Ленинградского зоопарка заподозрили в получении взятки

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В Петербурге главного технолога Ленинградского зоопарка заподозрили в получении взятки, он задержан, сообщили в региональном управлении СК.

По версии следствия, вечером 12 августа он, сидя в машине на территории зоопарка, получил от 500 тысяч рублей взятки за помощь в продолжении сотрудничества зоопарка с поставщиком товаров. Деньги ему передали уже в рамках оперативного эксперимента. Технолог был "изобличен и задержан", говорится в пресс-релизе.

Дело в его отношении расследуется по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки).