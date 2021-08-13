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Петербурженку заподозрили в похищении взрослого сына

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В Петербурге женщину заподозрили в причастности к похищению собственного взрослого сына. Ее и еще троих мужчин задержали по уголовному делу о похищении человека группой лиц по предварительному сговору, сообщили в СКР.

По версии следствия, в ночь на 12 августа 2021 года неизвестные проникли в квартиру одного из домов по Товарищескому проспекту, где напали на мужчину 1995 года рождения, уложили на пол и связали ему руки веревкой. После этого они его заставили выйти, сесть в машину и увезли.

Полицейские установили, что к этому причастны трое мужчин в возрасте от 31 до 49 лет и мать потерпевшего 1972 года рождения. Всех их задержали в Подмосковье.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, одного из задержанных - Максима Данилова - Невский суд арестовал до 11 октября.

По сведениям "Фонтанки.ру", мать наняла трех человек, чтобы похитить сына и принудительно лечить его от наркозависимости в Московской области. О его похищении в полицию заявила его девушка.

Петербург Невский суд СКР МВД Московская область Максим Данилов

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