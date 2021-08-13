Абрамченко объявила о запуске очистных для защиты Байкала от отходов БЦБК

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Федеральный экологический оператор завершил работы по созданию локальных очистных сооружений (ЛОС) с подключением линейных инженерных систем для защиты Байкала от отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера РФ Виктории Абрамченко по итогам заседания рабочей группы по организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в процессе деятельности "БЦБК".

По поручению Абрамченко на площадке создан штаб по координации и проведению первоочередных мероприятий, а также оперативного управления ликвидацией накопленного вреда окружающей среде. Кроме того, ведется работа по созданию единой системы мониторинга за ходом ликвидационных мероприятий.

"В рамках нацпроекта "Экология" проводятся мероприятия по ликвидации накопленного вреда. Это наглядный пример проведения "генеральной уборки" страны, которая была поддержана главой государства. Рекультивация заброшенных промышленных площадок, которые оказывают негативное воздействие на здоровье граждан и окружающую среду, является одной из ключевых задач нацпроекта. Сейчас ведутся первоочередные мероприятия, которые необходимы для исключения рисков ухудшения экологической ситуации. На проведение уборки этой территории вблизи Байкала в 2020 и 2021 году уже выделено более миллиарда рублей", - сказала вице-премьер.

Что делать с отходами комбината

Вопрос ликвидации отходов БЦБК обсуждается с 2014 года. Отходы комбината угрожают озеру Байкал экологической катастрофой: в случае схода селя с горного хребта Хамар-Дабан их может смыть в озеро.

В составе отходов БЦБК самым сложным является шлам-лигнин, который, по словам ученых, почти не вступает в реакцию с другими веществами. По данным инженерных изысканий "Росгеологии", в картах-накопителях БЦБК находится 4,948 млн кубометров твердых веществ (шлам-лигнина, золы) и 729 тыс. кубометров воды.

Проектом ликвидации отходов в настоящее время занимается ФГУП "Федеральный экологический оператор" (входит в "Росатом"), однако вопросы селезащиты находятся в компетенции властей Иркутской области.

БЦБК с декабря 2012 года находится в конкурсном производстве, которое неоднократно продлялось, в 2013 году выпустил последнюю продукцию. Основные кредиторы - ВЭБ.РФ и структуры En+.