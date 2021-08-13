Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:27Заразились
на 13.08В России 6 557 068+22 277В мире 205 414 138+684 874

Абрамченко объявила о запуске очистных для защиты Байкала от отходов БЦБК

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Федеральный экологический оператор завершил работы по созданию локальных очистных сооружений (ЛОС) с подключением линейных инженерных систем для защиты Байкала от отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера РФ Виктории Абрамченко по итогам заседания рабочей группы по организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в процессе деятельности "БЦБК".

По поручению Абрамченко на площадке создан штаб по координации и проведению первоочередных мероприятий, а также оперативного управления ликвидацией накопленного вреда окружающей среде. Кроме того, ведется работа по созданию единой системы мониторинга за ходом ликвидационных мероприятий.

"В рамках нацпроекта "Экология" проводятся мероприятия по ликвидации накопленного вреда. Это наглядный пример проведения "генеральной уборки" страны, которая была поддержана главой государства. Рекультивация заброшенных промышленных площадок, которые оказывают негативное воздействие на здоровье граждан и окружающую среду, является одной из ключевых задач нацпроекта. Сейчас ведутся первоочередные мероприятия, которые необходимы для исключения рисков ухудшения экологической ситуации. На проведение уборки этой территории вблизи Байкала в 2020 и 2021 году уже выделено более миллиарда рублей", - сказала вице-премьер.

Что делать с отходами комбината

Вопрос ликвидации отходов БЦБК обсуждается с 2014 года. Отходы комбината угрожают озеру Байкал экологической катастрофой: в случае схода селя с горного хребта Хамар-Дабан их может смыть в озеро.

В составе отходов БЦБК самым сложным является шлам-лигнин, который, по словам ученых, почти не вступает в реакцию с другими веществами. По данным инженерных изысканий "Росгеологии", в картах-накопителях БЦБК находится 4,948 млн кубометров твердых веществ (шлам-лигнина, золы) и 729 тыс. кубометров воды.

Проектом ликвидации отходов в настоящее время занимается ФГУП "Федеральный экологический оператор" (входит в "Росатом"), однако вопросы селезащиты находятся в компетенции властей Иркутской области.

БЦБК с декабря 2012 года находится в конкурсном производстве, которое неоднократно продлялось, в 2013 году выпустил последнюю продукцию. Основные кредиторы - ВЭБ.РФ и структуры En+.

Байкал Виктория Абрамченко БЦБК

Новости

Движение по трассе "Новороссийск-Керчь" перекрыли в трех местах из-за ливня

Движение по трассе "Новороссийск-Керчь" перекрыли в трех местах из-за ливня
Взрыв автобуса в Воронеже

По делу о взрыве в Воронеже проверяют версию детонации газо-воздушной смеси

Пандемия коронавируса

В Москве смертность в июле 2021 года выросла на 60% по сравнению с июлем-2020

В Москве смертность в июле 2021 года выросла на 60% по сравнению с июлем-2020
Взрыв автобуса в Воронеже

Число пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже выросло до 22

Уровень запасов в хранилищах газа России в конце июня вышел за 50%

Мария Захарова переадресовала вопросы о Саре Рейнсфорд корпорации BBC

Мария Захарова переадресовала вопросы о Саре Рейнсфорд корпорации BBC

Генпрокуратура попросила ужесточить приговор Любови Соболь запретом покидать Москву

Охранники не пустили проверяющих от ФАС в офис "Магнита"

Охранники не пустили проверяющих от ФАС в офис "Магнита"
Взрыв автобуса в Воронеже

Дело о ЧП с автобусом в Воронеже передали в центральный аппарат СКР

Журналистке ВВС Саре Рейнсфорд не продлят рабочую визу в России

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');