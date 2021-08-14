Полицейские обнаружили в Уфе оружейную мастерскую

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Полицейские задержали в Уфе подозреваемого в незаконном изготовлении оружия и боеприпасов, его оружейная мастерская работала с 2015 года, сообщает в субботу пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, мужчина легально приобретал пневматическое, сигнальное и деактивированное оружие, заменял детали, переделывая его в боевое.

"В ходе обыска у фигуранта полицейские обнаружили и изъяли пригодные для стрельбы автоматы, винтовки, револьвер, пистолеты, а также три прибора для бесшумной стрельбы и более 1600 самостоятельно изготовленных патронов. Кроме того, в мастерской найдены чертежи и инструкции по изготовлению оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст. 222 и 223 УК РФ ("Незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, ношение оружия, его основных частей, боеприпасов", а также "Незаконное изготовление оружия"). Подозреваемый заключен под стражу.