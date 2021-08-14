Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 05:35Заразились
на 13.08В России 6 557 068+22 277В мире 206 215 876+801 738

Полицейские обнаружили в Уфе оружейную мастерскую

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Полицейские задержали в Уфе подозреваемого в незаконном изготовлении оружия и боеприпасов, его оружейная мастерская работала с 2015 года, сообщает в субботу пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, мужчина легально приобретал пневматическое, сигнальное и деактивированное оружие, заменял детали, переделывая его в боевое.

"В ходе обыска у фигуранта полицейские обнаружили и изъяли пригодные для стрельбы автоматы, винтовки, револьвер, пистолеты, а также три прибора для бесшумной стрельбы и более 1600 самостоятельно изготовленных патронов. Кроме того, в мастерской найдены чертежи и инструкции по изготовлению оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст. 222 и 223 УК РФ ("Незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, ношение оружия, его основных частей, боеприпасов", а также "Незаконное изготовление оружия"). Подозреваемый заключен под стражу.

Уфа

Новости

Количество пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже выросло до 24

Задержанный главврач больницы во Владикавказе говорил о проблемах с кислородом

Режим ЧС введен в 14 муниципалитетах Кубани из-за непогоды

Что случилось этой ночью: суббота, 14 августа

Пожары на площади более 57 тысяч гектаров ликвидировали в Якутии за сутки

Пожары на площади более 57 тысяч гектаров ликвидировали в Якутии за сутки

Тело погибшего при крушении Ми-8 командира экипажа подняли со дна озера

Тела пропавших после крушения Ми-8 туристов нашли в Курильском озере

Тела пропавших после крушения Ми-8 туристов нашли в Курильском озере

Что произошло за день: пятница, 13 августа

Движение по трассе "Новороссийск-Керчь" перекрыли в трех местах из-за ливня

Движение по трассе "Новороссийск-Керчь" перекрыли в трех местах из-за ливня
Взрыв автобуса в Воронеже

По делу о взрыве в Воронеже проверяют версию детонации газо-воздушной смеси

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');