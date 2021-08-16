На хакатоне "Цифрового прорыва" "Ростелеком" предложил создать графический редактор для единой дизайн-системы компании

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - "Ростелеком" предложил участникам хакатона "Креативные индустрии. Коммуникации и контент", который пройдет 20-22 августа в рамках конкурса "Цифровой прорыв", создать графический редактор для единой дизайн-системы компании.

Дизайн-система - один из ключевых аспектов формирования и развития цифровой экосистемы "Ростелекома". Дизайн-система обеспечивает продукты и сервисы компании консистентными визуальными решениями и едиными пользовательскими сценариями, улучшая клиентский опыт и образуя понятную среду для пользователей. Дизайн-система поддерживает две темы внешнего вида, три стиля оформления и использует ключевые цвета бренда "Ростелеком".

В своей работе дизайн-систему часто используют системные аналитики, бизнес-аналитики, продакт-менеджеры, тимлиды разработки, руководители направлений и т.д. Не будучи профессиональными дизайнерами, они периодически сталкиваются с необходимостью проектировать макеты будущих интерфейсов, чтобы защитить тот или иной проект перед руководством или заказчиком. При этом использование внешнего онлайн-сервиса для разработки требует, как затрат на приобретение "рабочих мест", так и специальной подготовки.

Чтобы упростить проектирование в дизайн-системе "Ростелекома", компания хочет запустить графический редактор для тех пользователей, которые не являются профессиональными разработчиками интерфейсов. Редактор должен быть максимально простым в использовании и при этом "уметь" контролировать соблюдение ряда базовых требований, чтобы не возникала необходимость обучать им пользователя. Участникам хакатона предстоит решить нетривиальную задачу, ведь на рынке аналогов пока нет: собственных графических редакторов внутри своих дизайн-систем для сотрудников на данный момент никто не запустил.

"Цифровая трансформация сегодня — это не только история про внедрение новых технологий в бизнес-модели компании, усиление инноваций, поиск новых точек роста бизнеса и запуск новых сервисов, но и про удобство работы самой компании. Созданная дизайн-система стала стандартной платформой для проектирования цифровых продуктов, и мы хотим сделать этот инструмент еще удобнее, проще и доступнее неограниченному количеству специалистов", — рассказал директор департамента UX/UI компании "Ростелеком" Андрей Гундырев.

"Цифровой прорыв" - проект президентской платформы "Россия - страна возможностей". Глобальной целью конкурса является формирование культуры IT-сообщества за счет продвижения лучших участников, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Хакатоны в 2021 году привязаны не к федеральным округам, как раньше, а к отраслям и секторам экономики, что позволяет сделать решения применимыми на практике. Теперь участникам предлагаются кейсовые задания 3 типов: технические, управленческие и data-кейсы.