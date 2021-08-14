Жительницу Свердловской области арестовали за попытку убийства 2-летнего сына

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Суд в Екатеринбурге заключил под стражу на два месяца жительницу Свердловской области, обвиняемую в покушении на убийство двухлетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба СК.

По данным следствия, в ночь на 13 августа в квартире жилого дома в Екатеринбурге подозреваемая пыталась убить своего сына. Мальчик выжил, он находится в больнице.

Женщина признала свою вину.

Расследование уголовного дела продолжается, по уголовному делу назначен комплекс экспертиз, в том числе судебая психиатрическая.