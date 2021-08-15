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Пять человек, включая детей, погибли при пожаре в Курганской области

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Пять человек погибли при пожаре в одном из сел Курганской области. Следователи выясняют причины произошедшего, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по региону.

Пожар произошел 15 августа в селе Звериноголовское Звериноголовского района Курганской области. Загорелся один из трехквартирных жилых домов. В ходе тушения пожара были обнаружены тела двух женщин 1995 года рождения, мужчины 1991 года рождения и двух малолетних детей 2015 и 2018 годов рождения.

По данным пресс-службы, все погибшие находились в гостях в сгоревшем доме.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Курганская область

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