Девять человек пострадали в ДТП с маршруткой на Ставрополье

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Водитель маршрутки сбил пешехода и врезался в дерево в Ставрополе, сообщает в воскресенье пресс-служба краевого ГУ МЧС.

"В 12:48 по Москве поступила информация, что маршрутка 48-го маршрута сбила прохожего на улице Льва Толстого в Ставрополе. Пытаясь уйти от столкновения, транспорт врезался в дерево", - говорится в сообщении.

В МЧС рассказали, что на данный момент пострадавший пешеход госпитализирован, на месте ДТП оказывают медицинскую помощь пассажирам - пострадали восемь человек, в том числе и водитель маршрутки.

Отмечается, что на момент столкновения в маршрутке находились 13 человек. На месте аварии, кроме медиков, находятся спасатели и полиция, дальнейшая информация уточняется.