Нетрезвый житель Петербурга ударил молотком полицейского

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В Петербурге проводится проверка после нападения на сотрудника полиции при исполнении, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального главка МВД.

Утром 15 августа двое полицейских отправились в квартиру дома на Пушкинкой улице в поселке Шушары, где, согласно поступившему звонку, происходил бытовой скандал. Нетрезвый хозяин квартиры напал на прибывших сотрудников полиции и несколько раз ударил одного из них по голове молотком. В ответ второй полицейский выстрелил в дебошира из табельного оружия, ранив мужчину.

Как уточняется, ему оказали первую помощь, после чего вызвали скорую.

Пострадавший сотрудник полиции и раненый хозяин квартиры были госпитализированы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о применении насилия к полицейскому.