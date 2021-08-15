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Путин обсудил обстановку в Афганистане с президентом Узбекистана

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Президенты РФ и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев обсудили по телефону ситуацию в Афганистане, сообщает пресс-служба Кремля.

"Обстоятельно обсуждено развитие ситуации в Афганистане. С учётом этого условлено об активизации взаимодействия по линии профильных министерств и ведомств России и Узбекистана", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что "президенты будут и далее поддерживать регулярный контакт друг с другом".

В воскресенье, 15 августа, отряды "Талибана" (запрещен в РФ) подошли вплотную к столице страны Кабулу и окружили город. Сообщалось, что талибы начали переговоры с нынешним руководством Афганистана о передаче власти.

Позднее пресс-атташе посольства РФ в Кабуле Никита Ищенко сообщил "Интерфаксу", что по информации российской стороны, президент Афганистана Ашраф Гани бежал из президентского дворца.

Телеканал Tolo News со ссылкой на несколько источников сообщал, что Гани покинул страну. Других подробностей пока не приводится. Официального подтверждения этих данных не поступало.

Владимир Путин Узбекистан Афганистан Шавкат Мирзиёев

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