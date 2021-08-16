"Росатом" получит 80 млрд рублей на развитие малых АЭС

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Правительство 15 июля решило выделить почти 80 млрд рублей на программу "Росатома" по развитию АЭС малой мощности в 2021–2024 годах, пишет "Коммерсантъ". Как говорят три источника издания, из этой суммы 24 млрд рублей будет взято из федерального бюджета, а еще до 55,9 млрд рублей - из ФНБ.

По информации издания, в 2021 и 2022 годах на программу будет заложено по 5 млрд рублей в год, а на 2023 и 2024 годы - по 7 млрд рублей.

В "Росатоме" от комментариев отказались, в правительстве и Минэнерго на запрос газеты не ответили.

Цель программы "Новая атомная энергетика" строительство наземных АЭС малой мощности (до 300 МВт). В частности, речь идет о строительстве первой наземной АЭС на реакторе РИТМ-200Н (55 МВт) в якутском поселке Усть-Куйга для Кючусского золоторудного месторождения. Также "Росатом" готовит технический проект установки "Шельф М" мощностью до 10 МВт и эскизный проект "Елена АМ" до 400 кВт, которые могут обеспечить электричеством жителей удаленных районах. Ввод обеих установок намечен на конец 2030 года, их расположение еще не определено.

Малые АЭС необходимы "Росатому" для расширения экспортного портфеля, пишет газета. В госкорпорации прогнозируют рост спроса на малые АЭС, а среди потенциальных заказчиков рассматривают страны Латинской Америки, Африки, Азии и Восточной Европы. К 2030 году "Росатом" планирует занять 20% этого рынка.

Пока в мире работает только одна АЭС малой мощности — отечественная ПАТЭС "Академик Ломоносов" на Чукотке (70 МВт), напоминает издание.

"Росатом" подготовил черновик проекта "Новая атомная энергетика" в апреле. Программа "Малый атом", входящая в проект, тогда оценивалась в 86,25 млрд рублей на 2021-2024 годы. Из этой суммы 19,66 млрд рублей предполагалось получить из бюджета, остальное - из неназванных внебюджетных источников.

Кроме того, направление развития малых АЭС - одна из составляющих комплексной федеральной программы "Развитие техники, технологии и научных исследований" (РТТН) на 2021-2024 годы.