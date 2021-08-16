ФАС выиграла суд у Daimler в Москве по параллельному импорту

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Автоконцерн Daimler и производитель гидравлического оборудования KYB не смогли оспорить в Арбитражном суде Москвы предписания и постановления Федеральной антимонопольной службы, связанные с невыдачей другим компаниям разрешений на импорт запчастей их марок.

Суд отказался удовлетворить их заявление, говорится в материалах судебной картотеки. Истцы могут обжаловать отказ в течение месяца в Девятом арбитражном апелляционном суде.

"Независимые импортеры предпринимали попытки получить разрешения у производителей на ввоз приобретенных за рубежом оригинальных автомобильных запчастей, маркированных товарными знаками правообладателей, однако их обращения не были рассмотрены", - прокомментировал ситуацию "Коммерсанту" представитель ФАС.

Это приводит к ограничению конкуренции, а также позволяет официальным импортерам "манипулировать ценами и ассортиментом, тем самым ограничивая выбор потребителей", считают в ведомстве.

В 2020 году ФАС рассмотрела жалобы ООО "ТМР импорт" и ООО "АВТОлогистика" на Daimler и KYB, сочла действия компаний проявлением недобросовестной конкуренции и предписаала принять регламенты рассмотрения подобных обращений независимых импортеров.

В Daimler намерены обжаловать решение суда. Компания не устанавливает ограничений на продажу товаров, маркированных товарными знаками Daimler AG, и есть ряд компаний, которые ввозят такие товары, получив подтверждение от правообладателя, сообщили газете в автоконцерне. Но легализация параллельного импорта создает угрозу безопасности и здоровью потребителя, негативно влияет на развитие рынка и локализацию производства, говорят в Daimler: "Параллельные импортеры не будут отвечать за качество товара, в том числе предоставлять гарантийную и постгарантийную поддержку".