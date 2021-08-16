Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП в Новосибирской области

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Два автомобиля и грузовик столкнулись в ночь на понедельник в Новосибирской области. В аварии погибли два человека, в том числе ребенок, еще четверо пострадали. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МВД по региону.

По данным полиции, около 00:15 местного времени на 90-м километре автодороги Р256 (Чуйский тракт) автомобиль Great Wall, следуя со стороны Новосибирска в направлении Барнаула, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Hino Ranger, а затем с попутным автомобилем Mercedes-Benz 1992 HR.

"В результате ДТП на месте погиб водитель Great Wall и его пассажир, ребенок 2013 года рождения", - сказал собеседник агентства.

В аварии также пострадали четверо пассажиров Great Wall: две женщины и 17-летние девушка и юноша. Они доставлены в больницу.