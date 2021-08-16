На Ленинградском северном заводе загорелась крыша

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Пожарные по повышенному номеру сложности тушат загоревшуюся кровлю производственного здания в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба управления МЧС по городу.

Около 9:50 подразделения отправились тушить возгорание по адресу: Коломяжский проспект, 10. Как выяснилось, горит кровля производственного здания. Площадь возгорания уточняется.

Сведения о пострадавших пока не поступали.

К тушению привлечены 28 человек и шесть единиц техники, говорится в сообщении.

По данным источника "Интерфакса", пожар происходит на территории Ленинградского северного завода. Согласно открытым данным, предприятие занимается в том числе производством летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования.