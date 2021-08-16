Поиск
Александр Яковлев выходит из КПСС

На Ленинградском северном заводе загорелась крыша

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Пожарные по повышенному номеру сложности тушат загоревшуюся кровлю производственного здания в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба управления МЧС по городу.

Около 9:50 подразделения отправились тушить возгорание по адресу: Коломяжский проспект, 10. Как выяснилось, горит кровля производственного здания. Площадь возгорания уточняется.

Сведения о пострадавших пока не поступали.

К тушению привлечены 28 человек и шесть единиц техники, говорится в сообщении.

По данным источника "Интерфакса", пожар происходит на территории Ленинградского северного завода. Согласно открытым данным, предприятие занимается в том числе производством летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования.

Петербург

Новости

"Интерфакс" начинает спецпроект, посвященный 30-летию последних дней существования Советского Союза

"Интерфакс" начинает спецпроект, посвященный 30-летию последних дней существования Советского Союза

РФ с 27 августа снимет ограничения на полеты в Доминикану, Южную Корею и Чехию

В России за сутки выявили минимальное число случаев COVID-19 с конца июня

В России за сутки выявили минимальное число случаев COVID-19 с конца июня
Александр Яковлев выходит из КПСС
Афганистан во власти талибов

В МИД РФ назвали неожиданным захват Кабула талибами

В МИД РФ назвали неожиданным захват Кабула талибами

Связанная с Андреем Патрушевым компания решила купить "Инвестгеосервис"

"Царьград" отказался от мировой с Google по делу об удалении YouTube-канала

Адвокаты Уилана пожаловались в Генпрокуратуру на отсутствие связи с ним

Адвокаты Уилана пожаловались в Генпрокуратуру на отсутствие связи с ним

После ливня в Керчи затопило несколько улиц

Тело пятого погибшего при крушении Ми-8 на Камчатке подняли со дна озера

Тело пятого погибшего при крушении Ми-8 на Камчатке подняли со дна озера

Режим ЧС введен в пяти муниципалитетах Кубани из-за угрозы подтоплений

Режим ЧС введен в пяти муниципалитетах Кубани из-за угрозы подтоплений
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');