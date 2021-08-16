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Гендиректор "Уфаоргсинтеза" досрочно покинул должность

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Уфаоргсинтез" ("Башнефть" владеет 100% голосующих акций завода) досрочно прекратил полномочия гендиректора предприятия Юрия Дудникова, возглавлявшего завод с сентября 2018 года и назначенного на эту должность на три года.

Он подал заявление по собственному желанию, следует из пресс-релиза предприятия.

До назначения гендиректором "Уфаоргсинтеза" Дудников руководил башкирским управлением Роспприроднадзора.

И.о. гендиректора завода с 17 августа и до назначения нового руководителя назначен по совместительству первый заместитель гендиректора завода по производству Николай Каширин.

"Уфаоргсинтез" - одно из крупнейших российских предприятий по выпуску продукции органического синтеза полимерных материалов. Завод является единственным в России производителем каучука СКЭПТ (синтетический каучук этилен-пропиленовый тройной), одним из ключевых производителей фенола и ацетона, а также полиэтилена высокого давления, полипропилена, бисфенола А (ДФП).

Башкирия Уфаоргсинтез Башнефть Юрий Дудников Николай Каширин

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