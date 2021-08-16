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Экс-директор "Севастопольгаза" получил 5 лет за растрату 17 млн рублей

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Ленинский суд Севастополя признал бывшего директора ПАО "Севастопольгаз" виновным в растрате и присвоении свыше 16,7 млн рублей, сообщил в понедельника пресс-служба прокуратуры города.

"С учетом доводов гособвинителя, обстоятельств совершения преступлений, частичного возмещения ущерба суд назначил виновному лицу наказание в виде пяти лет колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда при оглашении приговора", - говорится в сообщении.

Экс-директора признали виновным в трех совершенных в 2016-2018 годах преступлениях по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата или присвоение в особо крупном размере). Он причинил предприятию ущерб в размере 16,7 млн рублей через фиктивное трудоустройство людей, выплаты незаслуженных премий и заключение с сотрудниками фиктивных договоров беспроцентных займов.

По информации прокуратуры, более четверти акций ПАО "Севастопольгаз" принадлежит департаменту по имущественным и земельным отношениям Севастополя.

Севастопольгаз

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