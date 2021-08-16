Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" получила акции нескольких предприятий

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) акций ряда предприятий и институтов, соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Принять предложение правительства Российской Федерации о внесении в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал акционерного общества "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (г.Королев Московской области) находящихся в федеральной собственности одной акции акционерного общества "711 авиационный ремонтный завод" (г. Борисоглебск Воронежской области)", - говорится в указе.

Также среди АО, одна акция которых вносится в качестве вклада РФ в уставный капитал корпорации "Тактическое ракетное вооружение": Центральное конструкторское бюро автоматики (г. Омск), Конструкторское бюро машиностроения (г. Москва), Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" (г. Реутов), Концерн "Морское подводное оружие - Гидроприбор" (г. Санкт-Петербург). Акции передаются "в целях повышения эффективности деятельности интегрированных структур оборонно-промышленного комплекса".

КТРВ - ведущий российский разработчик и производитель тактического ракетного вооружения. Это головная организация по разработке гиперзвукового оружия.