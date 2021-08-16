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Ливень подтопил дома и дороги в Ингушетии

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Сильный дождь, обрушившийся на Ингушетию в понедельник, стал причиной подтопления частных домов и приусадебных участков в Малгобекском районе, сообщили "Интерфаксу" в ГУМЧС по региону.

В частности, несколько домов подтоплены в сельском поселении Нижние Ачалуки, приусадебные и дворовые участки по улице Шоссейная также оказались залиты водой. Затоплено подвальное помещение сельской амбулатории. Для ликвидации последствий подтопления привлечены силы и средства регионального управления МЧС РФ и поисково-спасательного отряда.

В управлении отметили, что ранее полученный прогноз о штормовом предупреждении на 15 и 16 августа оправдался частично. Сильные осадки с усилением ветра до 25 м/с сохранятся до конца суток 16 августа.

Как сообщили агентству местные жители, движение транспорта в населенных пунктах региона было затруднено, образовались многокилометровые пробки. Ливневая канализация не справлялась с сотнями кубометров дождевой воды.

В городе Сунжа в связи с непогодой возникли проблемы с электроснабжением, размыта дорога на Трудовой улице, вода зашла в несколько домовладений на Привокзальной улице.

Уровни рек находятся в норме. В пресс-службе сообщили, что дополнительных угроз, связанных с повышением уровня рек, на текущий момент нет.

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