Васильева утверждена в должности президента Российской академии образования

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин утвердил Ольгу Васильеву в должности президента Российской академии образования (РАО).

Соответствующее распоряжение председателя правительства, подписанное в понедельник, размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Бывший министр образования и науки (2016-2018 годы) и министр просвещения (до января 2020 года) Ольга Васильева была избрана президентом РАО в июне 2021 года.

Ранее в понедельник на официальном портале правовой информации был опубликован указ президента РФ Владимира Путина об освобождении Васильевой от должности председателя попечительского совета РАО.