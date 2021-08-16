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Васильева утверждена в должности президента Российской академии образования

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин утвердил Ольгу Васильеву в должности президента Российской академии образования (РАО).

Соответствующее распоряжение председателя правительства, подписанное в понедельник, размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Бывший министр образования и науки (2016-2018 годы) и министр просвещения (до января 2020 года) Ольга Васильева была избрана президентом РАО в июне 2021 года.

Ранее в понедельник на официальном портале правовой информации был опубликован указ президента РФ Владимира Путина об освобождении Васильевой от должности председателя попечительского совета РАО.

Ольга Васильева

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