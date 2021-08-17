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Фонд Хабенского сообщил о помощи 23 больным благодаря средствам от продажи работ Шойгу

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Актер Константин Хабенский сообщил во вторник, что его благотворительный фонд помог 23 людям благодаря деньгам, вырученным от продажи работ министра обороны России и президента Русского географического общества (РГО) Сергея Шойгу.

"На сегодняшний день более 10 млн уже израсходованы на лечение и реабилитацию 23 детей и молодых взрослых", - сказал Хабенский на брифинге в РГО.

Картины и другие творческие работы Шойгу были проданы в середине мая на благотворительном аукционе "Творчество ради жизни", который прошел в штаб-квартире РГО в Москве. По итогам аукциона в Фонд Хабенского направили 40 млн рублей.

По его словам, на том аукционе особый интерес у покупателей вызвал стол, изготовленный вручную из цельного массива дерева. "Я бы сам, наверное, его приобрел, если бы смог переиграть игроков, но нет, он ушел к другим людям", - добавил он.

Артист отметил, что часть средств направили на адресную помощь: одному ребенку оплатили протонную лучевую терапию, двум детям приобрели шунтирующие системы, 12 подопечных фонда получили лекарства, а еще восемь смогли пройти курс системной психофизической реабилитации.

Сергей Шойгу Константин Хабенский

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