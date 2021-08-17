Суд Симферополя арестовал организатора ячейки иеговистов в Ялте

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Киевский районный суд Симферополя отправил под стражу предполагаемого организатора ялтинской ячейки запрещенной в РФ экстремистской религиозной организации "Свидетели Иеговы", сообщила представитель главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю Ольга Постнова журналистам во вторник.

"По данным следствия, мужчина, являясь идейным лидером и основным организатором ялтинской ячейки запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы", непосредственно контролировал ее деятельность", - сказала Постнова.

Мужчина в марте покинул полуостров, после чего был объявлен в федеральный розыск. Накануне его задержали на пропускном пункте "Нехотеевка" в Белгородской области при попытке пересечь государственную границу России. Задержанного этапировали в Крым, где ему вменяют организацию деятельности экстремисткой организации (ч.1 ст.282.2 УК РФ).

Отмечается, что большинство участников ячейки уже привлечены к уголовной ответственности. Всего сейчас фигурантами по уголовному делу проходят пять человек. В зависимости от роли им вменяют организацию деятельности экстремисткой организации (ч.1 ст.282.2 УК РФ) и финансирование экстремистской деятельности (ч.1 ст.282.3 УК РФ). Еще один участник группы находится в розыске.

Верховный суд России в апреле 2017 года по иску Минюста РФ признал российских "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил их деятельность на территории государства.